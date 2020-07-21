2020-2021 sezonunun ilk antrenmanı için 20 Temmuz tarihinde Bolu´nun Gerede ilçesinde bulunan Kaya Green Park Otel'e gelen Yılport Samsunspor, burada ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular daha sonra otelin yanında bulunan göl çevresinde yürüyüş ve koşu yaptı. İlk etap kampına 8´i altyapıdan toplam 27 futbolcuyla başlayan Yılport Samsunspor çalışmalarını 30 Temmuz´a kadar günde çift antrenman yaparak geçirecek.

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