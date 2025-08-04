Samsunspor'un Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!
Samsunspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Karadeniz temsilcisi, Panathinaikos-Shakhtar Donetsk eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Samsunspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belirlendi.
Organizasyonun play-off turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde çekildi.
Samsunspor, play-off turunda Panathinaikos (Yunanistan)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Play-off turu maçları, 21 ve 28 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Karadeniz ekibi, ilk karşılaşmayı deplasmanda oynayacak.