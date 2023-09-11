Samsunspor, Umut Meraş'a talip oldu!

Süper Lig'in yeni ekibi Yılport Samsunspor, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 27 yaşındaki futbolcu Umut Meraş'a 3 yıllık sözleşme teklifinde bulundu.

Yayıncı kuruluşun haberine göre, Karadeniz ekibi, Beşiktaş'a da bonuslarla birlikte 350 bin Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 10'luk pay önerisi getirdi. Siyah beyazlı kulübün, yapılan teklifi değerlendirdiği ifade edildi.

Umut Meraş, geçen sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 18 maçta görev alırken gol ve asist katkısı yapamadı. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon ise hiçbir maçta görev alamadı.

2021-2022 sezonunda Le Havre'den Beşiktaş'a transfer olan Umut Meraş, siyah beyazlı formayla 1 kez Süper Kupa sevinci yaşadı.

Umut Meraş'ın Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.