Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 2021-2022 futbol sezonu için teknik direktör Mehmet Altıparmak ile 1 yıllık prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi.

Teknik direktör Mehmet Altıparmak, geçen sezon Gençlerbirliği'nde görev yapmıştı.