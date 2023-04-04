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Samsunspor, Süper Lig için puan farkını 10'a çıkardı

İlk 2 sırada yer alacakların Süper Lig'e yükseleceği Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta maçlarının ardından liderliğini sürdüren Yılport Samsunspor, son 8 haftaya üçüncü sıradaki Çaykur Rizespor'un 10 puan önünde 63 puanla girdi

Giriş: 04.04.2023 - 12:42 | Güncelleme: ABONE OL
Samsunspor, Süper Lig için puan farkını 10'a çıkardı
AA

Ligde yenilmezlik serisini 20 maça çıkaran 63 puanlı Yılport Samsunspor'un liderliğine devam ettiği ligde, Karadeniz temsilcisini 54 puanlı Eyüpspor, 53 puanlı Çaykur Rizespor ve 52 puanlı Sakaryaspor izliyor.

Maç fazlasıyla 3. sıradaki Çaykur Rizespor'a 10 puan fark yapan Yılport Samsunspor, kalan 8 haftanın 1'ini bay geçecek. Karadeniz temsilcisi, ligden çekilen Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'la karşılaşması gereken müsabakalarda ise hükmen galip ilan edilecek.

SAMSUNSPOR'A SÜPER LİG İÇİN 5 MAÇTA 9 PUAN YETECEK

Yılport Samsunspor, diğer 5 müsabakada en az 9 puana ulaştığı takdirde rakiplerinin sonuçlarına bakılmaksızın Süper Lig vizesi alacak.

Ligde 33. haftayı bay geçecek Karadeniz temsilcisi, 36. haftada Yeni Malatyaspor ve son haftadaki Adanaspor maçlarından hükmen galibiyetle ayrılacak.

Yılport Samsunspor diğer 5 maçta ise Göztepe (D), Tuzlaspor, Ankara Keçiörengücü, Altaş Denizlispor (D) ve Bodrumspor'la karşılaşacak.

PLAY-OFF

Bu sezon değişen sistemde sıralamada üçüncüden yedinciye kadar olan takımlar ligde play-off'a kalacak. 11. sıradaki 41 puanlı Beyçimento Bandırmaspor'dan itibaren sıralanan takımlar, play-off için iddiasını sürdürüyor.

DÜŞME HATTI

Sezon sonunda 2 takımın veda edeceği ligde 31 puan ve averajla 12. sırada yer alan Altay'dan itibaren Tuzlaspor (31), Erzurumspor FK (26), Altınordu (26), Gençlerbirliği (21) ve Altaş Denizlispor (17), lige tutunma mücadelesini sürdürüyor.

Son 8 haftada Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'la olan müsabakalarından dolayı Altaş Denizlispor 2, Altınordu, Erzurumspor FK, Gençlerbirliği ve Tuzlaspor ise birer müsabakada hükmen galip ilan edilecek.

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