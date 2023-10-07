Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        21
        Galatasaray
        GS
        19
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        17
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Trabzonspor
        TS
        12
        Kasımpaşa
        KSM
        12
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        11
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        11
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        7
        MKE Ankaragücü
        MKE
        6
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        4
        Rams Başakşehir
        İBFK
        4
        İstanbulspor
        İST
        2
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunspor, Rizespor deplasmanına 6 eksikle gitti - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor, Rizespor deplasmanına 6 eksikle gitti

        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı kafilesinde 6 futbolcu yer almadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 13:24 Güncelleme: 07.10.2023 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor, Rizespor deplasmanına 6 eksikle gitti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig’in 8. hafta mücadelesinde deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için Samsun’daki hazırlıklarını tamamlayan Y. Samsunspor, saat 12.15'te karayolu ile Rize’ye hareket etti.

        Kırmızı-beyazlıların açıklanan maç kafilesinde kaleciler; Okan Kocuk, Jakup Szumski, Halil Yeral’ın yanı sıra Alim Öztürk, Carlo Holse, Flavien Tait, Moryke Fofana, Kingsley Schindler, Gaetan Laura, Muhammed Gümüşkaya, Marius Mouandilmadji, Nany Dimata, Oliver Ntcham, Osman Çelik, Rick Van Drongelen, Lubo Satka, Soner Aydoğdu, Soner Gönül, Michael Tırpan, Yunus Emre Çift ve Zeki Yavru yer aldı.

        SAMSUN'DA 6 EKSİK

        Kırmızı-beyazlıların 21 kişilik kadrosunda sakatlıkları devam eden Marc Bola ve Taylan Antalyalı’nın yanı sıra Nanu Gomes, Ait Bennasser, Muhammet Ali Özbaskıcı ve Ercan Kara kadroda bulunmuyor. Kafilede, Samsunspor'un yeni Futbol Direktörü Fuat Çapa da yer aldı.

        Çaykur Rizespor ile Samsunspor, yarın saat 13.30’da Rize’de kozlarını paylaşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        AK Parti'de kongre günü! Erdoğan'dan açıklamalar
        AK Parti'de kongre günü! Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
        Semra'yı 2 çocuğunun önünde öldürmüştü! Hem yetim hem öksüz!
        Semra'yı 2 çocuğunun önünde öldürmüştü! Hem yetim hem öksüz!
        Icardi rekor için sahaya çıkacak!
        Icardi rekor için sahaya çıkacak!
        ABD'li yamaç paraşütü pilotu öldü! Düşüş anı kamerada!
        ABD'li yamaç paraşütü pilotu öldü! Düşüş anı kamerada!
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Gençleri bekleyen tehlikeye dikkat!
        Gençleri bekleyen tehlikeye dikkat!
        "Onunla işim olmaz"
        "Onunla işim olmaz"
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Eşi ve çevredekiler darp etti!
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Eşi ve çevredekiler darp etti!
        Filmekimi için 10 öneri
        Filmekimi için 10 öneri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst düzey atamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst düzey atamalar
        İlahiyat fakültesinde profesörü vurmuştu! İfadesi ortaya çıktı!
        İlahiyat fakültesinde profesörü vurmuştu! İfadesi ortaya çıktı!
        3 doktor feci biçimde dövülmüştü! Flaş gelişme!
        3 doktor feci biçimde dövülmüştü! Flaş gelişme!
        Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni tedbirler devrede
        Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni tedbirler devrede
        Ava giden avcının motosikleti devrildi! Omzundaki tüfek sonu oldu!
        Ava giden avcının motosikleti devrildi! Omzundaki tüfek sonu oldu!
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        Aracın camını kırıp 693 bin TL'yi çaldılar! Yabancı soyguncular!
        Aracın camını kırıp 693 bin TL'yi çaldılar! Yabancı soyguncular!
        Okulda yemek sırası beklerken fenalaşan 10 yaşındaki İsmail öldü
        Okulda yemek sırası beklerken fenalaşan 10 yaşındaki İsmail öldü
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa