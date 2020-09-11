Samsunspor Kulübünden yapılan açıklamada, Tomane'nin 17 Eylül'de Türkiye'ye geldikten sonra sağlık kontrolünden geçip, resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Kulüp başkanı Yüksel Yıldırım'ın, Tomane'nin Samsunspor'a hayırlı olmasını dileyerek, "Artık gerçek 11 için yaptığımız transferler bu hafta sonuna kadar bitiyor." ifadelerini kullandığı aktarıldı.