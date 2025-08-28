Habertürk
        Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u konuk ediyor. Yunanistan'da oynanan ilk maçı 2-1 kaybeden temsilcimiz, rövanş mücadelesinde tur için sahaya çıkıyor. Samsun 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde, Samsunspor – Panathinaikos maçının saati ve yayıncı kuruluşu sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Samsunspor – Panathinaikos maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Samsunspor – Panathinaikos maçı canlı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2025 - 19:30 Güncelleme: 28.08.2025 - 20:24
        • 1

          Samsunspor – Panathinaikos maçı için nefesler tutuldu. Zorlu mücadele öncesinde, Samsunspor maçının hangi kanaldan yayınlanacağı merak konusu oldu. Temsilcimiz Samsunspor, Panathinaikos karşısında 2 farklı kazanması durumunda turu geçen taraf olacak. tek farklı galibiyet maçı uzatmalara taşıyacak. Mağlup olması ve berabere kalması durumunda ise Avrupa'ya veda edecek. Peki, Samsunspor – Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Samsunspor – Panathinaikos maçı HT Spor canlı izle...

        • 2

          SAMSUNSPOR - PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Samsunspor - Panathinaikos play-off turu rövanş maçı 28 Ağustos Perşembe bugün saat 20:00'de oynanacak.

        • 3

          SAMSUNSPOR - PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

          Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele HT Spor kanalından şifresiz olarak naklen yayınlanacak. Müsabakada Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto düdük çalacak. Peljto'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Milos Gigovic olacak.

        • 4

          SAMSUNSPOR PANATHINAIKOS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

          Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Celil Yüksel, Ntcham, Dimata, Emre Kılınç, Mouandilmadji

        • 5

          Panathinaikos: Dragowski, Kotsiras, Palmer-Brown, Touba, Kiriakopoulos, Chirivella, Cerin, Tete, Bakasetas, Pellistri, Swiderski

        • 6

          SAMSUNSPOR-PANATHINAIKOS MAÇI HT SPOR’DA!

          Atina Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele, HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

          HT SPOR CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          HT SPOR FREKANS BİLGİLERİ VE PLATFORMLAR

          Türkiye'nin en yeni spor kanalı HT Spor'u izleyebileceğiniz frekans ve platformlar. HT Spor'un uydu bilgileri

          Uydu Bilgileri: 42° Doğu Uydusu, Batı Beam

          Frekans: 11837 Vertical (Dikey)

          Sembol Oranı: 30000

          HT Spor'u izleyebileceğiniz frekans ve platformlar:

          Türksat 4A 11837 V 30000 2/3

          Digitürk: 75. Kanal

          D-Smart: 79. Kanal

          Tivibu: 87. Kanal

          Kablo TV: 227. Kanal

          TV+ : 73. Kanal

        Yazı Boyutu
