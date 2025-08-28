Samsunspor – Panathinaikos maçı için nefesler tutuldu. Zorlu mücadele öncesinde, Samsunspor maçının hangi kanaldan yayınlanacağı merak konusu oldu. Temsilcimiz Samsunspor, Panathinaikos karşısında 2 farklı kazanması durumunda turu geçen taraf olacak. tek farklı galibiyet maçı uzatmalara taşıyacak. Mağlup olması ve berabere kalması durumunda ise Avrupa'ya veda edecek. Peki, Samsunspor – Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Samsunspor – Panathinaikos maçı HT Spor canlı izle...