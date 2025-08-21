Samsunspor-Panathinaikos maçı canlı izle! HT Spor ile Samsunspor Avrupa Ligi maçı şifresiz izle ekranı
Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Yunanistan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor. 27 yıl sonra Avrupa kupalarında mücadele edecek olmanın heyecanını yaşayan kırmızı-beyazlılar, Atina'dan avantajlı skorla dönmeye çalışacak. Atina Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Samsunspor Avrupa Ligi maçı şifresiz ve canlı olarak HT Spor ekranlarından yayınlanacak. Samsunspor-Panathinaikos maçı izle ekranı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, Samsunspor-Panathinaikos maçı canlı izle linki ile HT Spor frekans bilgileri ve yayıncı platformlar...
- 1
UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Samsunspor, play-off turu ilk maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos’a konuk oluyor. 27 yıl sonra Avrupa'da boy gösterecek olan kırmızı-beyazlılar, deplasmandan avantajlı skorla dönmeyi hedefliyor. Heyecan dolu mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler ise ‘’Samsunspor-Panathinaikos maçı canlı izle’’, ‘’Samsunspor Avrupa Ligi maçı şifresiz izle’’, ‘’ HT Spor canlı maç izle’’ şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte, Samsunspor-Panathinaikos maçı canlı yayın izle ekranı ve HT Spor frekans bilgileri!
- 2
SAMSUNSPOR-PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 27 yıl sonra Avrupa kupalarında mücadele edecek olmanın heyecanını yaşıyor.
Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Yunan takımı Panathinaikos ile tarihinde ilk kez gruplara kalma mücadelesi verecek.
Samsunspor-Panathinaikos maçı, 21 Ağustos 2025 Perşembe günü yani bu akşam Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak.
- 3
SAMSUNSPOR-PANATHINAIKOS MAÇI HT SPOR’DA!
Atina Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele, HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
Müsabakada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Juan Martinez Munuera düdük çalacak. Munuera'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Diego Barbero ve Miguel Martinez üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mateo Busquets Ferrer olacak.
-
- 4
MUHTEMEL 11'LER
PANATHINAIKOS: Dragowski, Kotsiras, Palmer-Brown, Touba, Kiriakopoulos, Chrivella, Siopis, Tete, Cerin, Pellistri, Swiderski
SAMSUNSPOR: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil, Makoumbou, Emre, Ntcham, Dimata, Mouandilmadji
- 5
SAMSUNSPOR-PANATHINAIKOS MAÇI CANLI İZLE EKRANI
Samsunspor’un Avrupa Ligi maçını HT Spor üzerinden canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
- 6
HT SPOR FREKANS BİLGİLERİ VE PLATFORMLAR
Türkiye'nin en yeni spor kanalı HT Spor'u izleyebileceğiniz frekans ve platformlar. HT Spor'un uydu bilgileri
Uydu Bilgileri: 42° Doğu Uydusu, Batı Beam
Frekans: 11837 Vertical (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
HT Spor'u izleyebileceğiniz frekans ve platformlar:
Türksat 4A 11837 V 30000 2/3
Digitürk: 75. Kanal
D-Smart: 79. Kanal
Tivibu: 87. Kanal
Kablo TV: 227. Kanal
TV+ : 73. Kanal
-
- 7
SAMSUN'DA DEV EKRANLAR KURULACAK
Panathinaikos ile Samsunspor'un karşılaşacağı ilk mücadele Samsun'da dev ekranlardan takip edilecek. Samsun'un tüm ilçelerinde canlı olarak yayınlanacak mücadelede futbolseverler HT Spor ekranlarına kilitlenecek.