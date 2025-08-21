Habertürk
        SAMSUNSPOR-PANATHINAIKOS MAÇI CANLI İZLE: HT Spor canlı yayın ekranı ile UEFA Avrupa Ligi Samsunspor-Panathinaikos maçı şifresiz izle

        Samsunspor-Panathinaikos maçı canlı izle! HT Spor ile Samsunspor Avrupa Ligi maçı şifresiz izle ekranı

        Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Yunanistan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor. 27 yıl sonra Avrupa kupalarında mücadele edecek olmanın heyecanını yaşayan kırmızı-beyazlılar, Atina'dan avantajlı skorla dönmeye çalışacak. Atina Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Samsunspor Avrupa Ligi maçı şifresiz ve canlı olarak HT Spor ekranlarından yayınlanacak. Samsunspor-Panathinaikos maçı izle ekranı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, Samsunspor-Panathinaikos maçı canlı izle linki ile HT Spor frekans bilgileri ve yayıncı platformlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2025 - 15:10 Güncelleme: 21.08.2025 - 15:14
        • 1

          UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Samsunspor, play-off turu ilk maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos’a konuk oluyor. 27 yıl sonra Avrupa'da boy gösterecek olan kırmızı-beyazlılar, deplasmandan avantajlı skorla dönmeyi hedefliyor. Heyecan dolu mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler ise ‘’Samsunspor-Panathinaikos maçı canlı izle’’, ‘’Samsunspor Avrupa Ligi maçı şifresiz izle’’, ‘’ HT Spor canlı maç izle’’ şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte, Samsunspor-Panathinaikos maçı canlı yayın izle ekranı ve HT Spor frekans bilgileri!

        • 2

          SAMSUNSPOR-PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 27 yıl sonra Avrupa kupalarında mücadele edecek olmanın heyecanını yaşıyor.

          Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Yunan takımı Panathinaikos ile tarihinde ilk kez gruplara kalma mücadelesi verecek.

          Samsunspor-Panathinaikos maçı, 21 Ağustos 2025 Perşembe günü yani bu akşam Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak.

        • 3

          SAMSUNSPOR-PANATHINAIKOS MAÇI HT SPOR’DA!

          Atina Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele, HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

          Müsabakada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Juan Martinez Munuera düdük çalacak. Munuera'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Diego Barbero ve Miguel Martinez üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mateo Busquets Ferrer olacak.

        • 4

          MUHTEMEL 11'LER

          PANATHINAIKOS: Dragowski, Kotsiras, Palmer-Brown, Touba, Kiriakopoulos, Chrivella, Siopis, Tete, Cerin, Pellistri, Swiderski

          SAMSUNSPOR: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil, Makoumbou, Emre, Ntcham, Dimata, Mouandilmadji

        • 5

          SAMSUNSPOR-PANATHINAIKOS MAÇI CANLI İZLE EKRANI

          Samsunspor’un Avrupa Ligi maçını HT Spor üzerinden canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

          HT SPOR CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          HT SPOR FREKANS BİLGİLERİ VE PLATFORMLAR

          Türkiye'nin en yeni spor kanalı HT Spor'u izleyebileceğiniz frekans ve platformlar. HT Spor'un uydu bilgileri

          Uydu Bilgileri: 42° Doğu Uydusu, Batı Beam

          Frekans: 11837 Vertical (Dikey)

          Sembol Oranı: 30000

          HT Spor'u izleyebileceğiniz frekans ve platformlar:

          Türksat 4A 11837 V 30000 2/3

          Digitürk: 75. Kanal

          D-Smart: 79. Kanal

          Tivibu: 87. Kanal

          Kablo TV: 227. Kanal

          TV+ : 73. Kanal

        • 7

          SAMSUN'DA DEV EKRANLAR KURULACAK

          Panathinaikos ile Samsunspor'un karşılaşacağı ilk mücadele Samsun'da dev ekranlardan takip edilecek. Samsun'un tüm ilçelerinde canlı olarak yayınlanacak mücadelede futbolseverler HT Spor ekranlarına kilitlenecek.

        Yazı Boyutu
        Habertürk Anasayfa