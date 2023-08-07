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        Haberler Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunspor Olivier Ntcham'ı kadrosuna kattı - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor Olivier Ntcham'ı kadrosuna kattı

        Samsunspor, Swansea City´nin Kamerunlu orta saha oyuncusu Olivier Ntcham ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 23:17
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        Samsunspor Ntcham'ı kadrosuna kattı
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        Süper Lig'in yeni ekibi Yılport Samsunspor, prensip anlaşmasına vardığı ve İstanbul'a getirdiği 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Olivier Ntcham'ı renklerine bağladı. Kamerunlu futbolcu, İstanbul'da Başkan Yüksel Yıldırım'ın ofisinde düzenlenen törenle 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Swansea City´nin orta saha oyuncusu Olivier Ntcham ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sporcumuza ve camiamıza hayırlı olması dileklerimizle" denildi.

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