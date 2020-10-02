Samsunspor Kulübünden yapılan açıklamada, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde tecrübeli oyuncunun 2 yıllık sözleşmeyi imzaladığı bildirildi.

Törende bulunan Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, oyuncunun camiaya hayırlı olmasını dileyerek, yeni transferle birlikte iyi bir sezon geçirmek istediklerini aktardı.