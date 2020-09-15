Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Muhammet Beşir ile karşılıklı anlaşarak, golcü oyuncunun sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.

Açıklamada, Muhammet Beşir'e kulübe olan katkılarından dolayı teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.