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        Haberler Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunspor Mohamed Ihattaren ile prensip anlaşmasına vardı! - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor Mohamed Ihattaren ile prensip anlaşmasına vardı!

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor, geçen sezon Juventus forması giyen Hollandalı futbolcu Mohamed Ihattaren ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 20:29
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        Samsunspor'dan Ihattaren bombası!
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        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor, geçen sezon Juventus'ta oynayan Hollandalı futbolcu Mohamed Ihattaren ile prensip anlaşmasına vardığını bildirdi.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Juventus FC forması giyen hücum oyuncusu Mohamed Ihattaren ile prensip anlaşmasına varmıştır. Ihattaren bu gece yarısı Samsun’a gelecek olup yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisi ile 4 yıllık resmi sözleşme imzalanacaktır." ifadesine yer verildi.

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