Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, yaptığı açıklamada, son zamanlarda takımın aldığı kötü sonuçların kendilerini üzdüğünü aktardı.
Her başarısız sonuç sonrasında camiayı bölmeye çalışan, birlik ve beraberliği bozmak için maksatlı ve mesnetsiz suçlamalar yapanlara prim verilmemesini isteyen Yıldırım, "Bilmelisiniz ki ilk günden itibaren doğru yönetilen, şeffaf, dürüst ve başarılı günlerini birlikte yaşayacağımız Samsunspor'u yaratmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadım. Sizlere verdiğim sözleri yerine getirmek için gece gündüz, maddi manevi büyük fedakarlıklar yaptım. Başkanlığımın ilk senesinde, TFF 2. Lig'de şampiyonluk yaşadık. TFF 1. Lig'de geçen sene averajla şampiyonluğu kaybettik. Bu sezon da play-off'tan Süper Lig'e çıkmak için mücadele ediyoruz. Bu yolda birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var. Yönetim kurulumuzla, teknik ekibimizle, tüm çalışma arkadaşlarımla ve sizlerin desteğiyle mutlu sona ulaşmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sorumluluğumuzun bilinciyle hareket edeceğiz." diye konuştu.
Yüksel, Samsunspor'un birçok kulübün ve birçok şehrin imrenerek izlediği bir noktaya geldiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Bu şehrin ruhunda mücadele var, zafer var. Bizler de bu şehre layık olacağız. Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Ben ve ekibim sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Zaman birlik zamanı, destek zamanı. Yorulmak yok. Yılmak yok. Yeter ki sabırlı olalım, saflarımızı sıklaştıralım. Ben başaracağımıza inanıyorum. Aramıza girmek isteyen nifakçılara fırsat vermeyelim. Geçen sene Kovid-19'dan dolayı ölümden döndüm ve takımla hiç birlikte olamadım. Fakat şimdi yavaş yavaş taşlar yerine oturmaya başladı ve yeni yapılanmanın temelleri atılıyor."
Samsun kentinin emaneti Samsunspor'un iyi yönetildiğine işaret eden Yıldırım, şunları kaydetti:
"Bizde emanete hıyanet olmaz. Samsunspor bir sevdadır. Karşılıksız sevgidir. El ele, gönül gönüle nice başarılara hep beraber imza atacağız. Buna tüm kalbimle inanıyorum ve bu konuda üzerime düşen bütün yükümlülükleri, yaşadığım sürece, Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak yerine getireceğimi tüm Samsun kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Takdir edersiniz ki yönetsel olarak doğru şeyleri yapsanız da futbolda başarı uzun soluklu bir ekip çalışması gerektirmektedir. Tüm faktörleri bizim tarafımızdan yönetilmeyen, birçok bilinmeyenin bir arada olduğu bu spor dalında başarılı olmanın yolu; birlikte, el ele, gönül gönüle çalışmaktan geçmektedir."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!