Samsunspor-Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN

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Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Samsunspor ile Kasımpaşa lig tarihinde ilk kez karşı karşıya geliyor.

STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı

HAKEM: Zorbay Küçük

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN Sports 2

Samsunspor: Okan, Soner, Alim, Satka, Tırpan, Holse, Taylan, Emre Kılınç, Ntcham, Tait, Mouandilmadji

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Gökhan, Yasin, Duhan, Saddiki, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Ben Ouanes, Ngoy

Ligde 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyeti bulunan Samsunspor aldığı 11 puanla 18. sırada bulunuyor. Kasımpaşa ise 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 21 puan topladı ve haftaya 7. sırada girdi.

SÜPER LİG'DE İLK RANDEVU Samsunspor ile Kasımpaşa, Süper Lig’de ilk kez rakip oluyor. İki ekip daha önce 1. Lig ve 2. Lig müsabakalarında 12 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde en farklı galibiyeti 25 Kasım 1990’da oynanan 2. Lig maçında 7-0’lık skorla Samsunspor aldı. İki takım en son 14 yıl önce, 19 Nisan 2009’da karşılaştı. Kasımpaşa’da oynanan söz konusu mücadeleden ev sahibi 2-1’lik skorla galip ayrıldı.

REKLAM PAŞA DEPLASMANDA 2 MAÇTIR KAZANAMIYOR Kasımpaşa, Süper Lig’de oynadığı son 2 deplasman maçında Galatasaray ve Konyaspor’a mağlup oldu. Geride kalan 14 haftada 6 kez dış sahada oynayan Paşa; Karagümrük ve Sivasspor karşısında sahadan üstünlükle ayrıldı. Lacivert-beyazlılar, Hatayspor ve Alanyaspor ile ise berabere kaldı.

LİGİN EN GOLCÜ YERLİ FUTBOLCUSU AYTAÇ KARA Kasımpaşa’da deneyimli futbolcu Aytaç Kara, hücum performansıyla dikkat çekiyor. 30 yaşındaki futbolcu, 14 maçta 9 kez rakip fileleri havalandırdı. Kara, Süper Lig’deki gol krallığında 11’er golü bulunan Galatasaray'dan Mauro Icardi ve Fenerbahçe'den Edin Dzeko’nun en yakın takipçisi oldu. Gol krallığında Aytaç Kara ile beraber 9 golü bulunan diğer isim ise Kayserispor'dan Mame Thiam oldu. Ligde Aytaç Kara’dan sonra en çok gol atan yerli oyuncu ise 6 golle Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci olarak yer alıyor.

OMERUO VE SADIK CEZALI Paşa’da son oynanan Gaziantep FK maçının 90+4. dakikasında kırmızı kart gören defans oyuncusu Kenneth Omeruo, cezası sebebiyle Samsunspor karşısında forma giyemiyor. Aynı maçta ligde bu sezonki 4. sarı kartını gören deneyimli savunmacı Sadık Çiftpınar da Samsunspor karşısında cezalı duruma düştü. Kasımpaşa’da 3’er sarı kartı bulunan Aytaç Kara ve Haris Hajradinovic; Samsunspor’da ise Mickael Tırpan, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.