Hücum istatistikleri başarıyı gözler önüne serdi
Geride kalan 25 maçta rakip fileleri 45 kez sarsarak ligin en fazla gol atan takımı olan Samsunspor, ayrıca ligin en çok asist yapan (34 asist), en çok başarılı atak aksiyonu gerçekleştiren (659 atak başarılı aksiyonu), en çok kafa golü atan (8 kafa golü), en çok şut çeken (361 şut), en fazla isabetli şut çeken (156 isabetli şut), en çok korner kullanan (137 korner), en çok isabetli korner kullanan (71 isabetli korner), en fazla kilit pas atan (204 kilit pas) ve ceza sahasına en çok isabetli orta yapan takımı (357 isabetli orta) oldu. Öte yandan kırmızı beyazlılar, atak aksiyonu, gol beklentisi, şutla biten ataklar, golle sonuçlanan atakların süresi ve isabetli kilit paslar istatistiğinde de ligin zirvesinde yer aldı.