“Hedefim şampiyonluk yaşayıp, süper lig'e yükselmek”

Takıma devre arasında katılan transferlerden Ait Bennasser ise, “Samsun’da beni çok güzel misafir ettiler ve karşıladılar. Depremden sonra futbola dönmek zor oldu ama Samsunspor bana çok yardımcı oldu. Hüseyin Eroğlu’ndan çok memnunum. Hocamızın bir felsefesi ve sistemi var. Çok güzel taktik idmanlarımız oluyor. 16 maçtır kaybetmeyen bir takımız. Aynı zamanda iyi performans da gösteriyoruz. Buradaki hedefim şampiyonluk yaşamak. Bu yarışta takıma katkı sağlamak istiyorum. Süper Lig’de forma giymek istiyorum. Performansımı artırmak için çok çalışıyorum. Çok arzulu bir taraftara sahibiz. Bu beni çok şaşırttı. Uzun zamandır böyle taraftar topluluğu görmemiştim” şeklinde konuştu.