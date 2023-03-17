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Samsunspor istatistiklerde de lig lideri!

Samsunspor sadece puan anlamında değil, istatistik olarak da birçok alanda Spor Toto 1. Lig'de lider konumda yer alıyor. İşte o istatistikler...

Giriş: 17.03.2023 - 17:25 | Güncelleme: ABONE OL
İHA

  • Samsunspor, bu sezon Spor Toto 1. Lig'de çıktığı 25 maçta 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 51 puanla ilk basamakta bulunuyor. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde son 16 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen kırmızı-beyazlılar, bu süreçte istatistiksel anlamda da ligin zirvesinde yer aldı.

  • Hücum istatistikleri başarıyı gözler önüne serdi

    Geride kalan 25 maçta rakip fileleri 45 kez sarsarak ligin en fazla gol atan takımı olan Samsunspor, ayrıca ligin en çok asist yapan (34 asist), en çok başarılı atak aksiyonu gerçekleştiren (659 atak başarılı aksiyonu), en çok kafa golü atan (8 kafa golü), en çok şut çeken (361 şut), en fazla isabetli şut çeken (156 isabetli şut), en çok korner kullanan (137 korner), en çok isabetli korner kullanan (71 isabetli korner), en fazla kilit pas atan (204 kilit pas) ve ceza sahasına en çok isabetli orta yapan takımı (357 isabetli orta) oldu. Öte yandan kırmızı beyazlılar, atak aksiyonu, gol beklentisi, şutla biten ataklar, golle sonuçlanan atakların süresi ve isabetli kilit paslar istatistiğinde de ligin zirvesinde yer aldı.

  • Defansif istatistiklerin lideri de Samsunspor

    Kırmızı-beyazlılar liderliği getiren başarıyı sadece hücum değil, savunma istatistikleri sayesinde de yakaladı. Samsunspor, ligde rakibini en az gol beklentisine sokan takım olarak da dikkat çekti. Ayrıca 19 takımlı ligin en az top kaptıran takımı olan (65.64) Samsunspor, Eyüpspor’un ardından ligin en az gol yiyen takımı (19 gol) konumunda yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar, 25 maçtaki 2 mağlubiyet ile de ligin en az yenilen takımı olma unvanını bu haftaya kadar korudu.

     

  • Koşu mesafeleri lig ortalamasının üstüne çıktı

    Sezona Teknik Direktör Bayram Bektaş ile başlayan Samsunspor, ilk 6 maçta koşu mesafesi olarak lig ortalaması olan 110.80 km'nin altında kaldı. Bayram Bektaş yönetiminde maç başına ortalama 107.77 km koşan Samsun temsilcisi, Hüseyin Eroğlu'yla çıktığı 22 müsabakada koşu mesafesinde lig ortalamasının üstüne çıktı. Bu mücadelelerde maç başına 110 km’yi aşan kırmızı-beyazlılar, şampiyonluk mücadelesi verdiği Eyüpspor deplasmanında ise sezonun koşu mesafesi rekorunu kırarak, takım halinde 118.316 km koştu. Samsunspor, ligde sadece maçın başında 10 kişi kaldığı Altınordu ve 5-0'lık sonucu erken yakaladığı Denizlispor karşılaşmalarında 110 km’nin altında koştu.

  • ''Liderliğe tesadüfen yükselmedik''

    Liderliğe giden süreçte birçok işi doğru yaptıklarına değinen Hüseyin Eroğlu, “1 Nisan’a kadar 4 maçımız kaldı. Ligdeki her maç çok zor. Her takımın birbirinden puan alabileceğinin farkındayız. Bu hafta sonu oynayacağımız Gençlerbirliği de çok köklü bir camia. İlk yarıyı kötü geçirdiler ama ikinci yarıda yaptıkları transferler ile kendilerine değer kattılar. Her rakibe saygı duyuyoruz ama biz de güçlü bir ekibiz. Liderliğe yükseldik. Bu liderliğe tesadüfen gelmedik. Birçok istatistikte lig lideriyiz. Son maçımızı 5-0 kazanarak lider olduk. İnşallah sezon sonunda bu liderliği hep beraber eğlenerek kutlarız” dedi.

  • “Hedefim şampiyonluk yaşayıp, süper lig'e yükselmek”

    Takıma devre arasında katılan transferlerden Ait Bennasser ise, “Samsun’da beni çok güzel misafir ettiler ve karşıladılar. Depremden sonra futbola dönmek zor oldu ama Samsunspor bana çok yardımcı oldu. Hüseyin Eroğlu’ndan çok memnunum. Hocamızın bir felsefesi ve sistemi var. Çok güzel taktik idmanlarımız oluyor. 16 maçtır kaybetmeyen bir takımız. Aynı zamanda iyi performans da gösteriyoruz. Buradaki hedefim şampiyonluk yaşamak. Bu yarışta takıma katkı sağlamak istiyorum. Süper Lig’de forma giymek istiyorum. Performansımı artırmak için çok çalışıyorum. Çok arzulu bir taraftara sahibiz. Bu beni çok şaşırttı. Uzun zamandır böyle taraftar topluluğu görmemiştim” şeklinde konuştu.

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