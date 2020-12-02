Ertuğrul Sağlam, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, TFF 1. Lig'in 12. haftasında 5 Aralık Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Aydeniz Et Balıkesirspor maçından üç puan almayı hedeflediklerini söyledi.

Herkesin iyi ve kötü günde Samsunspor'un yanında olması gerektiğini vurgulayan Sağlam, "Şu anda yapmamız gereken bir iş varsa o da Balıkesirspor karşılaşmasını nasıl kazanırız, herkesten bu konsantrasyonu istiyorum. İyi günde de kötü günde de yanımızda olmalarını istiyorum. Çünkü oyuncularımızın morale ve motivasyona ihtiyacı var. Aydeniz Et Balıkesirspor karşılaşmasını kazanıp Menemenspor maçına bu moral ve motivasyonla hazırlanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İyi futbol oynayan ve iyi mücadele eden bir takım olduklarına işaret eden Sağlam, "Hem defansif anlamda futbolun gereklerini ortaya koyup hem de ofansif anlamda üretken bir takım olmaya başladık. Özellikle son birkaç haftada takımın artık beraber oynama alışkanlığını edinmesi, oyunun daha istediğimiz gibi olmasını sağladı." diye konuştu

Yeni transferler dahil tüm oyuncuların oyuna katkı sağlamasını istediklerini ama futbolda şansızlıklarla karşılaşabildiklerini anlatan Sağlam, şöyle devam etti:

"Bu yüzden ligi elimizde bulunan, performansına ve takıma katkı sağlayacağına inandığımız oyuncularımızla götürmeye çalışıyoruz. Ligin üst sıralarındayız. O kadar şansızlık, sakatlık ve problemler yaşamamıza rağmen yukarılardan düşmedik. İnanıyorum ki kalan 6 maçta en fazla puanı alıp ligin ilk devresini istediğimiz yerde, yani ilk 2 içinde bitireceğiz. Daha sonra da sakatlarımızın durumunu tekrar gözlemleyip, takımımızda eksik olan mevkileri, yani bize şampiyonluk yolunda daha fazla katkı sağlayacağına inandığımız yerleri doldurarak ikinci yarıya daha iyi bir Samsunspor olarak hazırlanmak istiyoruz."