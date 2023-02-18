AA

Erdem Mertoğlu, Sezgin Şahbaz ve Mehmet Şenkaya hakem üçlüsünün yönettiği Yılport Samsunspor-52 Orduspor FK maçı, Samsun 19 Mayıs Stadı'nda oynandı. Geliri depremzedelere bağışlanan maç için yaklaşık 1800 bilet satıldı.

İlk yarısı 2-0 Samsunspor'un üstünlüğüyle tamamlanan maç, Samsun ekibinin 5-0 galibiyetiyle sona erdi.

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 52 Orduspor FK camiasına maç taleplerini geri çevirmedikleri için teşekkür etti.

Günün birlik olma zamanı olduğunu, bunu da göstermeleri gerektiğini vurgulayan Eroğlu, "Bir felaket yaşandı. Hepimiz çok üzgünüz. Karadeniz dayanışması diye Türkiye'nin iki köklü kulübünün oynaması, bence çok önemli ve değerli. Bu felaketten birbirimize sarılarak ve destek olarak çıkacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

52 Orduspor FK Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek de anlamlı organizasyon için teşekkür ederek, "Depremzedeler adına, aileler adına Hataylı biri olarak teşekkürü borç biliyorum." ifadesini kullandı.

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