Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Eroğlu ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Hüseyin Eroğlu 2012-22 yılları arasında 10 sene Altınordu'da teknik direktörlük yapmıştı.

Almanya doğumlu Eroğlu geçmişte 2007-2012 yılları arasında ise Bucaspor'da yardımcı antrenörlük yaptı.