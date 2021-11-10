Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geçen sezon devre arasında takıma katılan Gökhan Karadeniz'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiği bildirildi.

Açıklamada, tecrübeli oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.