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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Samsunspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun oldu - Galatasaray Haberleri

        Samsunspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun oldu

        Trendyol Süper Lig'de bugün Samsunspor ile Galatasaray arasında oynanacak müsabakanın VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 12:37 Güncelleme: 02.02.2024 - 12:37
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        Galatasaray maçının VAR'ı belli oldu!
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        Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Samsunspor ile Galatasaray bugün saat 20.00’de Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda karşılaşacak.

        Mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu’nun yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ve Mustafa Sönmez yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

        Mücadelenin VAR koltuğunda ise Mustafa İlker Coşkun oturacak. AVAR’da da Bülent Birincioğlu ve Erdem Bayık görev yapacak.

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