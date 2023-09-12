Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 16 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda sakatlıkları bulunan Taylan Antalyalı ve Olivier Ntcham yer almadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 15:48 Güncelleme: 12.09.2023 - 15:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor'da Galatasaray maçı mesaisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 16 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik ağırlıklı çift kale maç ile sona erdi.

        Antrenmanda sakatlıkları bulunan Taylan Antalyalı ve Olivier Ntcham yer almadı.

        Samsun ekibi, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Belçika'da geriye düştük!
        Belçika'da geriye düştük!
        Mutfaktaki patlamayla balkondan düşmüştü! Nedeni belli oldu!
        Mutfaktaki patlamayla balkondan düşmüştü! Nedeni belli oldu!
        Libya'da sel felaketi: 3 bin kişi öldü!
        Libya'da sel felaketi: 3 bin kişi öldü!
        Türk bilim insanları literatüre kazandırdı
        Türk bilim insanları literatüre kazandırdı
        Meteoroloji saat verip uyardı! İki bölgede şiddetli sağanak!
        Meteoroloji saat verip uyardı! İki bölgede şiddetli sağanak!
        Eğlence mekanında zorla 'fahiş hesap' tahsilatı!
        Eğlence mekanında zorla 'fahiş hesap' tahsilatı!
        Eşini ve kayınbiraderini öldürmüştü! Korucu dehşetinde sıcak gelişme!
        Eşini ve kayınbiraderini öldürmüştü! Korucu dehşetinde sıcak gelişme!
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Mezarlıkta "Pes" dedirten görüntü! Kafatası ve kemiklerle dalga geçti!
        Mezarlıkta "Pes" dedirten görüntü! Kafatası ve kemiklerle dalga geçti!
        Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
        Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        İnşaat maliyetinde sert artış
        İnşaat maliyetinde sert artış
        İmzayı attı! Gedson'a zamlı sözleşme
        İmzayı attı! Gedson'a zamlı sözleşme
        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li bilim insanı tahliye edildi
        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li bilim insanı tahliye edildi
        Millilerin rakibi Japonya! Kuntz'un 11'i
        Millilerin rakibi Japonya! Kuntz'un 11'i
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş
        "Stefan Kuntz gidiyor mu?"
        "Stefan Kuntz gidiyor mu?"
        Habertürk Anasayfa