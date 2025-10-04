Samsunspor- Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jhon Duran, İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş müsabakada görev yapamayacak. Ligde oynadığı 7 müsabakada 4 galibiyet ve 3 beraberlik alan Fenerbahçe 15 puan topladı. Samsunspor'un ise 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunuyor. Peki, Samsunspor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Samsunspor- Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte detaylar...