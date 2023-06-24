Samsunspor'dan Emre Kılınç hamlesi!

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor, geçen sezon Ankaragücü´nde kiralık olarak forma giyen Galatasaraylı Emre Kılınç´ı transfer etmek istiyor. Galatasaray ile bir yıl sözleşmesi bulunan Emre için görüşmeler sürüyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk´un 2023-2024 sezonu için kadroda düşünmediği Emre´ye Samsunspor ile birlikte talip olan diğer kulüp ise Ankaragücü.

İKİ AŞAMALI TRANSFER PLANI YAPILIYOR

Kırmızı-beyazlılar, yerli rotasyonunu güçlendirmek için transfer etmek istediği Emre için iki aşamalı plan yapıyor. Öncelikli hedef bonservisini alabilmek. Eğer bonservisi alınamazsa kiralık olarak kadroya dahil edilmeye çalışılacak.