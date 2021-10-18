Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu.

Mehmet Altıparmak ve ekibine bugüne kadar verdikleri hizmet için teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerlerinde başarı dilendi.

Kırmızı-beyazlı ekip, bu sezon Altıparmak yönetiminde çıktığı 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.