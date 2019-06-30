30 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Samsunspor Kulübü Olağan Genel Kurul Kongresi Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu´nda gerçekleşti. Başkan İsmail Uyanık´ın tek aday olarak girdiği kongrede yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Kurula CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ve Kemal Zeybek, Bağımsız Milletvekili Erhan Usta, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsmail Kasapoğlu, OMÜ Rektörü Prof.Dr. Sait Bilgiç, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, delegeler ve çok sayıda taraftar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı´nın okunmasının ardından divan heyeti oluşturuldu. Divan heyetine başkan Kerami Gürbüz, yardımcılığına Ahmet Hayvalı, Yazmanlığa ise Cengiz Uzdil ile Özdemir Erol seçildi. Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta ve Samsun Valisi Osman Kaymak birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından yönetim kurulu faaliyet raporu, kesin hesap ve tahmini bütçe raporu, denetleme kurulu raporu, raporların ayrı ayrı müzakeresi ve ibrası, tüzük maddesinde değişiklik ve ilaveler yapılmasına dair tekliflerin görüşülmesi ve karara bağlandı. Raporların okunmasının ardından tek aday olan mevcut başkan İsmail Uyanık, delegelerin tamamının oyunu alarak tekrar başkan seçildi.
Genel Kurulda konuşma yapan başkan İsmail Uyanık, "Şimdi iş icraat zamanı. Geçen sene o sıkıntılı dönemde benim ile birlikte hiçbir hesap gözetmeksizin benim ile birlikte görev almış bütün yönetim kurulu arkadaşlarıma, bugün yeni yönetimde farklı yerlerde yer alacak, vazife yapacak eski arkadaşlarımızın hepsine huzurunuzda şükranlarımı sunuyorum. Bu sene Samsunspor kamu yararına spor kulübü derneğimizin 2 senelik stratejisinde yeni stratejimize uygun olarak çalışacak farklı yetenekli arkadaşları aramızda bulundurduk. Bunun sebebi çok önemsediğimiz altyapı tesislerini kurmak, bu tesislere yakışır, çağdaş seviyede teknik adamların yetiştirilmesi ve istihdamını sağlamak, kendi yetiştirdiğimiz bu oyuncuların üzerinden Samsun ve ilçelerinin profesyonel liglerdeki temsilcilerinin sayısını arttırmak ve futbol tarlası olarak istifade etmek. Yani Samsun´u Türkiye´de futbol şehri haline dönüştürmek. Samsunspor´un 10 yıllık kirada bulunan tesisini Samsunspor sosyal tesislerine dönüştürmek, Samsunspor´u daha kullanışlı ve daha modern bir tesise kavuşturmak. Tesis zengini şehrimizde kitleleri coşturan spor dallarımızda daha etkin bir rol alıp Samsunluları gururlandırmak, dünyanın her tarafındaki hemşerilerimizin Samsun sevgisini canlı tutmaktır. Bu 2 senede Samsunspor derneğinin yapacağı işlerdir. Samsunspor Futbol A.Ş., Samsunspor´u inşallah başarılardan başarılara koşturacak, Samsunspor Futbol Kulübü de şehir ve A.Ş. arasındaki canlı bağlantıyı taze tutup, dernekten başka hiçbir kulübün yapamayacağı bu yatırımları yapmaktır. Bu kutsal davamızda bize destek olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.
Konuşmanın ardından tebrikleri kabul eden başkan İsmail Uyanık, günün anısına katılımcılar ve yönetim kurulu üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Başkan İsmail Uyanık´ın yönetim kurulu listesi şu şekilde:
"İsmail Uyanık, Ali Kemal Gedikli, Aykut Çepni, Ayşegül Özkaraduman, Berati Olgun, Galip Asal, Haluk Tan, İshak Memişoğlu, Kadir Gürkan, Mehmet Karamangil, Mehmet Hayri Şen, Metin Köksal, Osman Arslan, Osman Yılmaz, Serdar Bayramkaya, Suat Çakır, Tahsin Raci Kosif."
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