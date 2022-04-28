Samsunspor'da hedef 3 puan

Yücel, Nuri Asan Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, Samsunspor'un düşme potasından uzaklaştığını aktardı.
Ligde düşme tehlikesi bulunan takımların Samsunspor'a puan olarak yaklaşamayacağını dile getiren Yücel, "Altınordu belki puan olarak yukarıda gözüküyor ama bu hafta maç oynamadan geçecek. O yüzden onların düşme ihtimali büyük. Sadece banko maçları var o da Balıkesir. Diğer 2 maçı Bolu ve Kocaeli ile. Yani kendi aralarında maçları var, bizim puanlarımıza gelmeleri mümkün değil." dedi.
Yücel, Samsunspor'un matematiksel olarak play-off şansının devam ettiğini belirterek, şöyle devam etti:
"Bizim için yukarda bir ışık belirdi mi? Matematik olarak belirdi. Ama çok umutlanmamak lazım. Çünkü biz tüm maçlarımızı kazanacağız onların hepsi kaybedecek. Böyle bir tablo var ortada. Bizim hedefimiz son hafta oynadığımız gibi tempolu ve Samsunspor'a yakışır futbol oynamak. Forma verdiğimiz gençler bizi mahcup etmedi. Yine onlarla devam edeceğiz. Ben gençlere şöyle demiştim, 'teknik direktörler forma vermez alınır.' Ama onlar öyle yapmadı, formayı almadılar biz verdik onlara. Ancak şimdi biz formayı giyeceğiz diye performans olarak ısrarcılar. Çok iyi oynadılar öyle oynayanın şansı devam edecek. Çünkü biz seneye de bir kadro yapılanması içindeyiz.Takımdan gidecek oyuncular olacak. Takım kaptanımız Yasin Öztekin'in de sözleşmesi bitiyor. Geçen hafta kadroya almadık ama Yasin bu takımın kaptanı. Sözleşmesi bittiği için bize anlayış gösterdi ve gençlere şans verdik. Ama bu hafta Yasin'e ihtiyacımız olduğu zaman sahaya süreceğiz." ifadelerini kullandı.
Emek veren futbolcuların kovulur gibi gönderilmesinin Samsunspor'a yakışmayacağını vurgulayan Yücel, "Biz Yasin gibi tecrübeli oyuncularımızdan anlayış bekleyerek gençlere şans tanıdık. Yasin'de deneyimli ve tecrübeli oyuncu gayet olumlu davrandı. Antrenmanlarda çok iyi çalışıyor. Ankaragücü maçında ihtiyaç olursa oynatacağız. Samsunspor oyuncularına böyle davranmalı, çünkü doğrusu bu. Yıllar sonra belki bu oyuncularla tekrar yollarımız kesişebilir." diye konuştu.
Uyar, Ankaragücü maçının güzel geçeceğini dile getirerek, "Ankaragücü ligin en iyi takımlarından biri ve ligin lideri. Bizim maçta onlar şampiyonluk kutlaması yapmayı düşünüyorlar ama biz bu kutlamayı 1 hafta daha ertelemeleri için elimizden geleni yapacağız. İnşallah kazanırız, kazanacak gücümüz de var. Kazanırsak ondan sonra üstümüzdeki takımların puan kaybetmesini bekleriz. Bu yıl olmazsa gelecek yıl doğru transferler yaparak seneye bir kayıp daha yaşamayız diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan kırmızı-beyazlı takım, 1 Mayıs Pazar günü deplasmanda oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Uyar, yönetiminde çalışan futbolcular ısınma koşusu ve dar alanda kısa pas çalışması yaptı.
Antrenmana sakatlıkları bulunan Recep Burak Yılmaz, Ali Kılıç katılmazken hafif sakatlıkları bulunan Melih Okutan ve Hasan Kılıç çalışmalarını salonda sürdürdü.
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