Kırmızı-beyazlı ekibin yarın sahasında yapacağı Menemen Belediyespor maçı öncesinde tüm oyuncular Kovid-19 testinden geçti.

Yapılan testler sonucunda bir oyuncunun Kovid-19'a yakalandığı belirlendi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Menemenspor maçı öncesi dün yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış, 1 oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup, evinde izolasyon ve tedavi süreci devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.