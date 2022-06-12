Kırımız-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, son olarak Adanaspor forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Celil Yüksel ile 3+1 yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Geçen sezon Adanaspor'da 34 maça çıkan Celil, 4 gol attı.