Samsunspor Bolu’da güç depoladı

Kırmızı-beyazlı ekip, sabah yaptığı antrenmanda güç depoladı.

Bolu'da kampa giren Samsunspor, Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde çalıştı. Gerçekleşen idman ısınma hareketleri ile başladı. 7’ye 3 orta oyun ile devam eden antrenman, dayanıklılık ve kuvvet çalışmasıyla son buldu.

Antrenmanı Genel Menajer Mustafa Aztopal ile Teknik Menajer Yücel Uyar ile birlikte taraftarlar da izledi.