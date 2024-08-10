Samsunspor- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Samsunspor - Beşiktaş maçı için geri sayım sürüyor. 2024-2025 Süper Lig sezonu 9 Ağustos Cuma günü (dün) Galatasaray Hatayspor maçı ile başladı. TFF tarafından yayımlanan lig fikstürü ile Samsunspor - Beşiktaş maçının oynanacağı tarih araştırılmaya başlandı. Peki, "Samsunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? Samsunspor - Beşiktaş maçı saat kaçta?" İşte detaylar...
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Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor Beşiktaş'ı ağırlıyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak müsabaka öncesinde iki takım hazırlıklarını sürdürüyor. Zorlu mücadeleye sayılı saatler kala, Samsunspor - Beşiktaş maçının oynanacağı tarih futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Samsunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda?" İşte Samsunspor - Beşiktaş maçının oynanacağı tarih...
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SAMSUNSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Samsunspor- Beşiktaş maçı 11 Ağustos Pazar (yarın) 21.45'te oynanacak.
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SAMSUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.
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Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu açılış maçında Galatasaray, evinde Hatayspor'u 2-1 mağlüp etti. İşte devam eden 1. hafta maçları;
TRENDYOL SÜPER LİG 1. HAFTA FİKSTÜRÜ
10 Ağustos Cumartesi:
19:15 - Kasımpaşa - Konyaspor
21:45 - Fenerbahçe - Adana Demirspor
21:45 - Antalyaspor - Göztepe
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11 Ağustos Pazar:
19:15 - Sivasspor - Trabzonspor
21:45 - Alanyaspor - Eyüpspor
21:45 - Samsunspor - Beşiktaş
12 Ağustos Pazartesi:
21:00 - Rizespor - Başakşehir Futbol Kulübü
21:00 Bodrum FK - Gaziantep Futbol Kulübü