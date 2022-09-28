Spor Toto 1. Lig takımlarından Yılport Samsunspor'un başkanı Yüksel Yıldırım, teknik direktör arayış süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

Yüksel Yıldırım, Hüseyin Eroğlu ile anlaşan Samsunspor için daha önce Aykut Kocaman ve İsmail Kartal ile görüştüklerini açıkladı.

"AYKUT KOCAMAN İSTEMEDİ"

Bayram Bektaş'ın ardından ilk olarak Aykut Kocaman ile görüştüklerini anlatan Yüksel Yıldırım, Kanal S'ye yaptığı açıklamada "Aykut Kocaman ile ofisinde, İsmail Kartal ile dışarıda görüştüm. Aykut Hoca kesinlikle bu sene takım çalıştırmayı düşünmediğini söyledi ve "Seneye takım çalıştıracağım" dedi. Aykut Kocaman, İsmail Kartal'ı önerdi." dedi.

"İSMAİL KARTAL 2 MİLYON EURO İSTEDİ"

İsmail Kartal ile görüşmelerini anlatan Yüksel Yıldırım "İsmail Kartal'a teklifimiz ilettik. "Eşim ve ekibimle konuşacağım, şartlarımı bildireceğim" dedi. Sonra film koptu. Böyle bir şey hayatımda görmedim. Bunu da söyledim, yine söylüyorum! İsmail Hoca, bizden 2 milyon Euro gibi bir para istedi. 'Samsunspor'un ne suçu var hocam?' dedim. Bu parayı ne Fenerbahçe verir, Ne Galatasaray, ne de bir başkası! 'Hocam sen uçmuşsun' dedim. Çünkü çok kızdım." diye konuştu.

İSMAİL KARTAL İLE TELEFON KONUŞMASI

Yüksel Yıldırım, İsmail Kartal ile ilgi sözlerine devam eden İsmail Kartal "O kadar sevdiğim, saygı gösterdiğim, dürüst bir hoca. O kadar ayağına gittik ama bizi cezalandırdı. 'Samsunspor'un suçu ne? Seninle defteri kapattık, çalışamayız. 'Sana bol şanslar diliyorum' dedim telefonda." açıklamasını yaptı.

"HÜSEYİN EROĞLU'NDAN ÖZÜR DİLEDİM"

Daha önce Hüseyin Eroğlu'nu takım başına getirmeyeceğini açıklaması ve sonrasında anlaşmaları hakkında detaylı bir açıklama yapan Yüksel Yıldırım "Hüseyin Eroğlu'nun adı çıktı. Ben de aradım ve 'Başka isimler listemizde var' dedim. O sırada Aykut Kocaman gibi isimlerle konuştuk. Daha sonra yönetim olarak teknik direktör konusunu konuştuk. Hüseyin Eroğlu ve Ünal Karaman ismi öne çıktı. Ünal Karaman ile konuşmadık. Hüseyin Eroğlu için konuştum ama 'Asla almayacağım' demedim. ben hocayı tanımıyordum ama o sıralarda birçok hoca bize gelmek için araya adam sokuyordu. Hüseyin Hoca'nın eksileri var ama artıları da var. Futbolla yatıp kalkıyor. Parayla işi yok. Gençlere önem veriyor. Altınordu'daki akademi modeli bize uyuyor. Bize çok iyi bir sunum yaptı. Sonrasında 'Senden özür diliyorum' dedim. Kaşar hocalar var, Samsunspor'u sosyal medyadan takibe alıyor. On yerden haber yolluyor. Hüseyin Hoca böyle biri değil. Kimse Hüseyin hocayı beklemiyordu, herkes ters köşe oldu. Ben de ters köşe oldum. Hüseyin Hoca'yı tanıdım, inanılmaz pozitif bir insan. Kafamdaki futbola uygun düşünceler var. Biz sormadan her şeyi anlattı. Ücret konusunda pazarlık yapmadık, ne dediysek kabul etti." dedi.

"COMOLLI'NİN DÜĞÜNÜNE KOŞTUM"

Yüksel Yıldırım ayrıca "El sıkıştık ve koşa koşa Damien Comolli'nin düğününe gittim. Geç kaldım açıkçası. Hüseyin Eroğlu ile 4 saat görüştük ve konuştukça, konuşasın geliyor." açıklamasını yaptı.