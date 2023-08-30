Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Bu hafta sonuna kadar birkaç transfer açıklayacağız - Yılport Samsunspor Haberleri

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Bu hafta sonuna kadar birkaç transfer açıklayacağız - Yılport Samsunspor Haberleri

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Trendyol Süper Lig takımlarından Samsunspor'da Başkan Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Transferler için gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Çok az kaldı. Bu hafta sonuna kadar birkaç transfer açıklayacağız. Ben sizlerden daha çok istiyorum ama transferler öyle bir günde bitmiyor. Lütfen sabırlı olalım. Ben sizler için buradayım. Birlikte çok güzel işler yapacağız" ifadelerini kullandı.

Bazı taraftarlar ise transfer konusunda doğru tercih yapılmadığı ve geç kalındığı eleştirilerinde bulundu.