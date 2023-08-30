Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Bu hafta sonuna kadar birkaç transfer açıklayacağız - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Bu hafta sonuna kadar birkaç transfer açıklayacağız

        Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, "Bu hafta sonuna kadar birkaç transfer açıklayacağız" diyerek taraftardan sabırlı olmasını istedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 22:43 Güncelleme: 30.08.2023 - 22:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor'a transfer müjdesi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig takımlarından Samsunspor'da Başkan Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Transferler için gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Çok az kaldı. Bu hafta sonuna kadar birkaç transfer açıklayacağız. Ben sizlerden daha çok istiyorum ama transferler öyle bir günde bitmiyor. Lütfen sabırlı olalım. Ben sizler için buradayım. Birlikte çok güzel işler yapacağız" ifadelerini kullandı.

        Bazı taraftarlar ise transfer konusunda doğru tercih yapılmadığı ve geç kalındığı eleştirilerinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Savunma sanayiinde destan yazdık"
        "Savunma sanayiinde destan yazdık"
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Bakan Işıkhan'dan memur zammı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan memur zammı açıklaması
        Mansur Yavaş'tan yerel seçim açıklaması
        Mansur Yavaş'tan yerel seçim açıklaması
        Güngören'de silahlı çatışma
        Güngören'de silahlı çatışma
        Yağış yok ama sel var! Sular 20 km öteden geldi
        Yağış yok ama sel var! Sular 20 km öteden geldi
        Gece saatlerinde transfer toplantısı
        Gece saatlerinde transfer toplantısı
        Kendisini uyaran yolcuya palayla saldırdı
        Kendisini uyaran yolcuya palayla saldırdı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "Farka rağmen ciddiye alıyoruz"
        "Farka rağmen ciddiye alıyoruz"
        Korhan Berzeg'in arama çalışmasına Tina da katılıyor!
        Korhan Berzeg'in arama çalışmasına Tina da katılıyor!
        "Kazanarak turu geçmek istiyoruz"
        "Kazanarak turu geçmek istiyoruz"
        İtalya'dan flaş iddia!
        İtalya'dan flaş iddia!
        TEKNOFEST Ankara kapılarını açtı
        TEKNOFEST Ankara kapılarını açtı
        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Habertürk Anasayfa