Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Bu federasyon kesinlikle gitmeli

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Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor, Beşiktaş ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlıların başkanı Yüksel Yıldırım, karşlılaşmanın bitiminde basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

"BERABERLİK BİZİM İÇİN ÇOK İYİ SONUÇ" Mücadeleyi değerlendiren Yıldırım, "Bu maçta beraberlik bizim için çok iyi sonuç. Beşiktaş tutuk bir futbol oynadı. Maçın kritik adamı kaleci Okan'dı. Çok önemli kurtarışlar yaptı. Asıl çıkışı önümüzdeki haftadaki Adana Demirspor maçında bekliyoruz. Kazanırsak rakibimizi geride bırakacağız" diye konuştu. REKLAM

"BU FEDERASYON KESİNLİKLE GİTMELİ" Yıldırım, TFF'deki seçim gündemi ile ilgili ise değişim yaşanması gerektiğini vurgulayarak "TFF'nin erken seçim kararı için imza verdim. Başkanlık için şu an bir adayımız yok ama bu federasyon kesinlikle gitmeli. Mehmet Büyükekşi, yayın ihalesi gibi bazı konularda başarılı oldu. İyi niyetli ama TFF'de altındaki kadrolarda büyük sıkıntılar var. Hakem sorunu bir türlü çözülemiyor. Futbolumuzdaki en büyük sorunların başında bu var. Gerekli imzaları pazartesi tamamlayacağız" dedi.

"HEDEF ÖNCE İLK 3, SONRA ŞAMPİYONLUK" REKLAM Yüksel Yıldırım, Samsunspor'da bir plan ve bütçe doğrultusunda gittiklerini, hedeflerinin önce üst sıralar sonra da şampiyonluk olduğunu belirterek sözlerini şöyle noktaladı: "Samsunspor olarak önümüzdeki 5 yılda hedefimiz önce ilk 3'e oynamak. Her şey yolunda giderse 10 yılda hedefimiz şampiyon olmak. Bunu da doğru planlama ve transferlerle yapacağız. Borç yapmak en kolayı. Samsunspor'un şu an 1 lira borcu yok. Bu kulübü bütçe doğrultusunda yönetiyoruz ve öyle yönetmeye devam edeceğiz."