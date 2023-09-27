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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunspor Başkan Vekili Bilen: Kan değişikliğine gitmeyi uygun gördük - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor Başkan Vekili Bilen: Kan değişikliğine gitmeyi uygun gördük

        Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, "İlk 5-6 hafta da bizim puan olarak geriye düşmemiz nedeniyle bir şekilde karar alınması, kan değişikliğiyle yeni bir heyecan yaratılması ve bu sinerjiyle takımın aldığı kötü sonuçların da önüne geçmeyi amaçlayarak başkanımız ve yönetim kurulumuzla aldığımız bu kararı da bugün hayata geçirmiş olduk" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 18:58 Güncelleme: 27.09.2023 - 18:58
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        "Kan değişikliğine gitmeyi uygun gördük"
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        Teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran Samsunspor'da başkan vekili Veysel Bilen, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hüseyin Eroğlu ile karşılıklı anlaşarak ayrıldıklarını belirten Bilen, "Hüseyin Eroğlu ve ekibiyle yönetim kurulu kararımız doğrultusunda bugün nasıl başladıysak dostane bir biçimde yollarımızı ayırdı. Her şeyin önünde Samsunspor'umuzun menfaatleri ve 11 yıl aradan sonra çıktığımız Süper Lig'de sezona başlarken koyduğumuz hedef doğrultusunda hedefimizden uzaklaşmamak adına her iki tarafın da ortak aldığı karar ile bu ayrılığı gerçekleştirmiş olduk" diye konuştu.

        "ARKASINDA BAŞKA BİR NEDEN ARAMANIZA GEREK YOK"

        Alınan kötü sonuçlar sonrası kan değişikliğe gidilmesinde kötü sonuçların önüne geçmeyi amaçladıklarını ifade eden Veysel Bilen, "Öncelikle şunu ifade etmeliyiz ki Hüseyin Eroğlu ve ekibine Samsunspor'umuza kazandırdıkları için, 11 yıl aradan sonra bize şampiyonluk duygusunu yeniden tattırdıkları için, verdikleri emekler için; yönetim kurulumuz, icra kurulumuz ve camiamız adına teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Yine hepimizin bildiği gibi sezona başlarken başkanımız Yüksel Yıldırım ile Hüseyin Eroğlu hocamız 3 yıllık bir sözleşme imzalamıştık. Bu da şunun işaretiydi aslında başkanımız istikrardan yana, başarıyı ödüllendirmekten yana, Hüseyin Eroğlu hocamıza ve ekibimize inanarak o günlerde kendisine telkin edilmeye çalışılan hoca empozelerine karşı hocamızın arkasında durarak 'hayır ben hocama güveniyorum, ekibine inanıyorum. Hocamızla beraber daha birçok başarılara imza atacağız' diye ifade etmiştik. Tabii ki ne kadar çalışma yaparsanız yapın, ne inançta olursanız olun, sonuçta özellikle spor müsabakalarında hepiniz de bilmektesiniz ki başarı kıstası tamamen puan cetvelinde ya da aldığınız sonuçlara endeksli. 'Şu kadar korner attık, bu kadar gol pozisyonuna girdik. Şu kadar topumuz direkten döndü, şu kadar oyuncumuz sakattı, şu oyuncular daha evvel gelseydi, gitseydi' bunların hepsi suya atılan imza gibi bir göz ardı edilip tamamen puan ve puanlara bakılıp, sıralamadaki yerinize göre değerlendirilen bir arenada hepimiz birlikte bir anlamda görev yapıyoruz. Öyle de olunca İlk 5-6 hafta da bizim puan olarak geriye düşmemiz nedeniyle bir şekilde karar alınması, kan değişikliğiyle yeni bir heyecan yaratılması ve bu sinerjiyle takımın aldığı kötü sonuçların da önüne geçmeyi amaçlayarak başkanımız ve yönetim kurulumuzla aldığımız bu kararı da bugün hayata geçirmiş olduk. Bunun arkasında başkaca hiçbir neden aramanıza gerek yok" dedi.

        "MÜHİM OLAN SAMSUNSPOR VE BAŞARISIDIR"

        Herkesin takıma koşulsuz olarak tam destek vermesi gerektiğini belirten Bilen, "Hepimizin sevdası Samsunspor. Hepimizin sevdası ne ? Samsunspor'un başarılı olması ki bu konuda en çok isteyen de unutulmamalıdır ki Sayın başkanımız. Maddi, manevi hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan aldığımız galibiyetler sonrası belki iş dünyasındaki başarıların bile ötesinde sevince boğulan, kaybettiğimiz maçlardan sonra da kendini dış alemle kapatıp kendiyle hesaplaşan bir başkanımız var. Onun da daha fazla üzülmemesi, kurduğu ekiple beraber daha başarılı ve söz verdiği Samsunspor'umuzun Avrupa arenasına taşınması için bugün olduğu gibi yarın da gerektiğinde hiçbir kararı almaktan geri durmayacağımızın da bilinmesini istiyorum. Burada tek mühim olan Samsunspor ve başarısıdır. Şahıslarımız da dahil hiç kimse Samsunspor'dan büyük değiliz. Hepimizin görevi koşulsuz tam destek vermektir" ifadelerini kullandı.

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