Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, savunma oyuncusu Alim Öztürk'ü renklerine bağladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Bereket Sigorta Ümraniyespor forması giyen 29 yaşındaki Alim Öztürk ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Geçen sezon Bereket Sigorta Ümraniyespor formasıyla 33 maça çıkan deneyimli oyuncu, 4 gol atma başarısı gösterdi.