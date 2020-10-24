Yılport Samsunspor: 4 - Ankara Keçiörengücü: 2

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Çağdaş Altay, Ogün Kamacı, Özcan Sultanoğlu

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Caner Arıcı (Dk. 77 Erhan Kartal),Veli Çetin, Guido Koçer, Vukan Savicevic, İlyas Kubilay Yavuz (Dk. 67 Oğuz Gürbulak),Burak Çalık (Dk. 72 Gyasi),Ferhat Çulcuoğlu (Dk. 77 Ercan Yazıcı),Kerem Can Akyüz, Nadir Çiftçi (Dk. 72 Ahmethan Köse),Erkam Reşmen

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Samet Akaydin, Süleyman Olgun (Dk. 80 Dodoo),İrfan Akgün (Dk. 46 Burak Aydın),Abdulkadir Korkut (Dk. 90+2 Emre Uğur Uruç),Uğur Utlu, Soner Gönül, Mert Kula, Kone, Barış Alper Yılmaz (Dk. 66 Manaj),Cem Ekinci



Goller: Dk. 49 Nadir Çiftçi, Dk, 54 Burak Çalık, Dk. 90+1 Gyasi, Dk. 90+4 Oğuz Gürbulak (Yılport Samsunspor),Dk. 52 Kone, Dk. 90+4 Cem Ekinci (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 37 Erkam Reşmen, Dk. 72 Burak Çalık (Yılport Samsunspor),Dk. 57 Burak Aydın, Dk. 72 Süleyman Olgun (Ankara Keçiörengücü)

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Yılport Samsuspor, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 4-2 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada defanstan atılan uzun pasta kaleyi karşısında gören Cem Ekinci’nin şutunu kaleci Nurullah uzaklaştırdı.

20. dakikada kaleye 25 metre uzaklıktan İrfan’ın kullandığı serbest vuruşta top baraja çarparak direğin yanından kornere çıktı.

39. dakikada Caner’in ortasında Burak’ın kayarak vuruşu üst direkten geri döndü.

49. dakikada İlyas’ın şutunda kaleciden seken topu Nadir Çiftçi tamamlayarak, filelere yolladı. 1-0

52. dakikada Samsunspor’un kaptırdığı topta ceza sahası içinde topu önünde bulan Kone, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-1

54. dakikada İlyas’ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Burak’ın dokunuşu Samsunspor’u tekrar öne geçirdi. 2-1

74. dakikada Kerem'in kullandığı köşe vuruşunda Guido'nun kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı.

79. dakikada Ahmethan'ın zor pozisyondaki güzel şutunu kaleci Metin çeldi.

84. dakikada klas çalımlarla ceza sahası içine giren Gyasi'nin şutu az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

86. dakikada Abdülkadir'in sağdan getirdiği topta Soner'in şutunu kale çizgisi önünde Samsunspor savunması çeldi.

90+1. dakikada kontra atakta Oğuz'un pasında Gyasi topu boş kaleye yolladı. 3-1

90+4. dakikada Ahmet'in şutunda kaleciden dönen topa ceza sahası dışından vuran Oğuz'un şutu filelerle buluştu. 4-1

90+5. dakikada Cem Ekinci çalımlarla girdiği Samsunspor ceza sahasında topu filelere yolladı. 4-2