20 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Samsunspor'da anma günü gerçekleşti. Türk futbolunun en acı günlerinden birisi olarak tarihe geçen, 20 Ocak 1989 tarihinde yaşanan kazada Samsunspor Teknik Direktörü Nuri Asan, futbolculardan Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomiç ve otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetmişti. Bundan 31 yıl önce yaşanan olayın Samsun'a verdiği acı geçen zamana rağmen hala ilk günkü kadar hissediliyor. Malatya deplasmanına gitmek için yola çıkan kafile, Havza'da kamyonla çarpışması sonucunda uçuruma yuvarlanmıştı.
ANMA DÜZENLEDİ
Samsunspor, kazanın 31. yıl dönümünde elim kazayı hatırlatmak için Asri Mezarlığı ve Kıranköy Mezarlığı'nda anma töreni düzenledi. Teknik Direktör Nuri Asan'ın Asri Mezarlığı'ndaki kabri başına çelenk koyuldu ve dua edildi. Aynı mezarlıkta bulunan ve kazada yaralanıp yıllar sonra vefat eden menajer Yüksel Özan'ın da kabri başında dua yapıldı.
Samsunspor Genel Sekreteri Haluk Tan yaptığı konuşmada, "Aynı acıyı 31 yıldır yaşıyoruz. 31 yıldır kazanın anıtının yapılmamasını eksiklik olarak görüyorum. İnşallah en kısa sürede anıtın yapımı tamamlanır. Kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralı kurtulanlara da uzun ömürler diliyorum" dedi.
"O KAZAYI HER GÜN YAŞIYORUM"
Kazada sakat kalan ve belden aşağısı felç olan Samsunspor’un eski kaptanı ve başkanı Emin Kar, "Kazanın ardından 31 sene geçti. Bu sene de hayatını kaybedenleri anmaya geldik. Bugün de o güne benzeyen yağmurlu ve puslu bir gün var. Bazı insanlar o günü unutabilir ama benim için zor günlerdi. O kazayı her gün yaşıyorum çünkü hayatımı tekerlekli sandalye üzerinde idame ettiriyorum. Zor bir süreçti ve hala devam ediyor. Allah kazada hayatını kaybedenlere rahmet eylesin" diye konuştu.
Tören daha sonrasında Kıranköy Mezarlığı'ndaki Asım Özkan'ın kabrinde de devam etti. Özkan'ın mezarı başında dua yapıldı ve kabrine çiçek bırakıldı. Aynı zamanda Mete Atanır için Kıbrıs'ta, Muzaffer Badalıoğlu için Zonguldak'ta ve Tomiç için de Sırbistan'da tören düzenlendiği öğrenildi.
Törenlere ayrıca, Samsunspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çakır, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nihat Soğuk, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Samsunspor Yönetim Kurulu Üyeleri ve taraftarlar katıldı.
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