TFF 1. Lig'in ikinci haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Ümraniyespor'u 3-0 mağlup etti.

Samsunspor'un golleri 54. dakikada Tomane, 82. dakikada penaltıdan Gökhan Alsan ve 90+6'da Enes İlkin'den geldi.

Samsunspor, bu sezon ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e çıkardı.

Ümraniyespor ise 3 puanda kaldı.

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Samsunspor, Bandırmaspor deplasmanına giderken; Ümraniyespor, İstanbulspor'u ağırlayacak.