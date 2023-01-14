amsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetti.

Samsunspor'un gollerini 24'de Alim Öztürk ve 63'de Fofana kaydetti. Altay'ın tek golünü Salih Sarıkaya 63'de attı.

Samsun ekibi bu skorla puanını 35 yaparak zirve yolunda fire vermedi.

Konuk Altay ise 21 puanda kaldı.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Mehmet Şahan Yılmaz, Mehmet Şengül

Yılport Samsunspor: Szumski, Alim Öztürk, Celil Yüksel (Dk. 90 Guel), Fofana (Dk. 70 Ahmet Sağat), Cihan Kahraman (Dk. 70 Yusuf Abdioğlu), Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Ali Kaan Güneren, Soner Gönül, Osman Çelik, Tanque (Dk. 78 Tomane)

Altay: Ozan Evrim Özenç, Naderi, Björkander (Dk. 46 Kutay Yokuşlu), Ceyhun Gülselam, Eren Erdoğan (Dk. 85 Yusuf Tekin), Tolga Ünlü, Salih Sarıkaya, Paixao, Mehmet Gündüz (Dk. 67 Deniz Kadah), Efe Sarıkaya (Dk. 67 Özgür Özkaya), İbrahim Öztürk

Goller: Dk. 24 Alim Öztürk, Dk. 63 Fofana (Yılport Samsunspor), Dk. 68 Salih Sarıkaya (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 26 Celil Yüksel, Dk. 90 Tomane (Yılport Samsunspor), Dk. 36 Efe Sarıkaya, Dk. 90+3 Salih Sarıkaya (Altay)