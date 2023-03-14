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Samsunspor, 1. Lig'de liderliği ikinci kez devraldı

Spor Toto 1. Lig'de 26. haftaya lider giren Eyüpspor'un Altay'a 1-0 yenildiği haftada Beyçimento Bandırmaspor'u 5-0 mağlup eden Yılport Samsunspor, 22. haftanın ardından tekrar haftayı lider tamamladı.

Giriş: 14.03.2023 - 15:58 | Güncelleme: ABONE OL
Samsunspor, 1. Lig'de liderliği ikinci kez devraldı
AA

Liderliğin bir kez daha el değiştirdiği 26. haftaya kadar Eyüpspor 17, Bodrumspor 5, Ankara Keçiörengücü ve Yılport Samsunspor ise ikişer haftayı ilk sırada tamamladı.

Sezon sonunda ilk 2 takımın doğrudan Süper Lig vizesi alacağı ligde son 12 hafta öncesinde 51 puanlı lider Yılport Samsunspor ile 50 puana sahip Eyüpspor, zirvedeki mücadelesine devam ediyor.

Bu iki takımın ardından 46 puanlı Ankara Keçiörengücü, 44 puana sahip Ankara Keçiörengücü, kırk üçer puanlı Çaykur Rizespor ile Sakaryaspor ve 41 puana ulaşan Bodrumspor, play-off barajında yer alıyor.

KÜME DÜŞME HATTI

Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'un çekildiği ligde henüz statüde değişiklik yapılmamasına rağmen 2 takımın düşeceği açıklandı. Alt sıralarda 17'şer puana sahip Altınordu, Altaş Denizlispor ve Gençlerbirliği, 21 puanlı Erzurumspor FK'nin yanı sıra 25 puana sahip Altay, lige tutunma mücadelesine devam ediyor.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVE YABANCILARIN

Sakaryasporlu Kabongo Kasongo'nun 16, Altay'dan Marco Paixao'nun 14, Yılport Samsunspor forması giyen Gaetan Loamba Laura'nın 11 gole ulaştığı ligde en golcü Türk oyunculardan onar gol kaydeden Altınordu'dan Ahmet İlhan Özek ile Erzurumspor FK'den Eren Tozlu, bu 3 ismi takip ediyor.

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