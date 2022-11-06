Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Murat Erdoğan, Suat Güz, Mert Bulut

Yılport Samsunspor: Jakup Szumski, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Yunus Emre Çift, Osman Çelik (Dk. 85 Berk Taşkın), Yusuf Emre Gültekin (Dk. 35 Ali Kaan Güneren), Ali Ülgen, Celil Yüksel (Dk. 62 Muhammet Ali Özbaskıcı), Soner Gönül, Ahmet Sağat (Dk. 85 Polat Yaldır), Douglas Tanque (Dk. 62 Laura)

Göztepe: Ekrem Kılıçarslan, Mihojevic (Dk. 87 Atınç Nukan), Emir Ortakaya, Arslanagic,Tijanic (Dk. 81 Emre Çolak), Yalçın Kayan, İsmail Köybaşı, Yunus Gedik, Mamah (Dk. 81 Hasic), Yasin Öztekin (Dk. 81 Hüsamettin Yener), Ali Akman (Dk. 46 Kvasina)

Gol: Dk. 38 Ali Kaan Güneren (Yılport Samsunspor),

Sarı kartlar: Dk. 19 Tijanic (Göztepe), Dk. 83 Ali Ülgen (Yılport Samsunspor)