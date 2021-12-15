Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Barış Saka Sarper, Mehmet Kapluhan, Ali Can Alp

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Yunus Emre Çift, Cihan Kahraman, Tomane, Savicevic (Dk. 56 Berk Taşkın), Ali Ülgen (Dk. 65 Alaaddin Okumuş), Yasin Öztekin (Dk. 81 Polat Yaldır), Soner Gönül, Hasan Kılıç (Dk. 81 Çinari), Osman Çelik, Fofana (Dk. 56 Melih Okutan)

Beypiliç Boluspor: Selmani, Fethi Özer, Bregu (Dk. 46 Arda Köksal), Hakan Bilgiç (Dk. 75 Novak), Mehmet Zahit Çınar, Kasongo, Emin Bayram, Ali Keten, Abdurrahman Canlı, Bertu Alican Özyürek, Berk Yıldız

Goller: Dk. 22 Yasin Öztekin (Yılport Samsunspor), Dk. 26 Bregu (Beypiliç Boluspor)

Kırmızı kart: Dk. 60 Yunus Emre Çift (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk.5 Abdurrahman Canlı, Dk. 43 Ali Keten, Dk. 55 Mehmet Zahit Çınar, Dk. 75 Bertu Alican Özyürek (Beypiliç Boluspor), Dk. 48 Cihan Kahraman, Dk. 90+4 Berk Taşkın (Yılport Samsunspor)