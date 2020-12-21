11. dakikada ceza sahasında topa sert vuran Burak Asan’ın şutu direğin üstünden auta çıktı.

12. dakikada Savicevic kaleciden dönen topa rövaşata denedi, top üst direkten dışarı çıktı.

25. dakikada Nadir’in ceza sahası sağ çaprazından vurduğu şutu kaleci Mosquera zorlukla çeldi.

29. dakikada Burak'ın ortasını 2 hamlede kontrol eden Gökhan Alsan, meşin yuvarlağı yakın mesafeden filelere yolladı. 1-0

57. dakikada Burak’ın pasında topla buluşan Gökhan Alsan’ın şutu 6 pas çizgisinin üzerinden auta çıktı.

80. dakikada ara pasına iyi hareketlenen Gyasi, kaleciyi geçemeyince meşin yuvarlağı filelere yollayamadı.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Emre Malok, Kemal Elmas, Murat Altan

YılportSamsunspor: Nurullah Aslan, Guido Koçer (Dk. 82 Enes İslam İlkin),Savicevic (Dk. 82 İlyas Kubilay Yavuz),Gökhan Alsan (Dk. 65 Rahman Buğra Çağıran),Burak Çalık (Dk. 82 Ahmethan Köse),Ferhat Çulcuoğlu, Kerem Can Akyüz, Erhan Kartal, Nadir Çiftçi (Dk. 50 Gyasi),Erkam Reşmen, Kevin Boli

BeypiliçBoluspor: Mosquera, Kerim Alıcı, Tugay Kacar, Burak Asan (Dk. 66 Alican Özfesli),Melih Okutan, Poepon (Dk. 66 Hamza Gür),Gökhan Sazdağı (Dk. 81 Mihajlovic),Marlon Da Silva (Dk. 84 Mertan Caner Öztürk),Muhammed Bayır, Aykut Demir, Burak Bekaroğlu

Gol: Dk. 29 Gökhan Alsan (Yılport Samsunspor)

Sarıkartlar: Dk. 14 Kevin Boli, Dk. 72 Savicevic, Dk. 81 Kerem Can Akyüz (Yılport Samsunspor),Dk. 81 Melih Okutan (Beypiliç Boluspor)