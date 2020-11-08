Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Burak Şeker, Anıl Usta, Nurettin Dinçer Demir

YılportSamsunspor: Nurullah Aslan, Caner Arıcı, Veli Çetin, Erkam Reşmen, Kerem Can Akyüz, Ferhat Çulcuoğlu, Savicevic (Dk. 63 Gyasi),İlyas Kubilay Yavuz (Dk.63 Buğra Rahman Çağıran),Guido Koçer (Dk. 63 Gökhan Alsan),Burak Çalık, Nadir Çiftçi

Altınordu: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Muhammed Mert, Ahmet İlhan Özek (Dk. 79 Metehan Mimaroğlu),Ahmet Dereli (Dk. 46 Enis Destan),Oğuzhan Akgün (Dk. 61 Muzaffer Kocaer),Burak İnce (Dk. 46 Özgür Deryol),Furkan Çil, Furkan Metin (Dk. 82 Alper Tursun),Yusuf Can Esendemir, Sinan Osmanoğlu

Goller: Dk. 65 Burak Çalık (Yılport Samsunspor),Dk. 57 Ahmet İlhan Özek (Altınordu)

Sarıkartlar: Dk. 66 Gökhan Alsan, Dk. 74 Gyasi (Yılport Samsunspor),Dk. 66 Muzaffer Kocaer (Altınordu)