Samsung, Verizon Communications ile 6,6 milyar dolarlık 5G anlaşması imzaladı

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, pazartesi günü Amerikan telekomünikasyon firması Verizon Communications ile beşinci nesil kablosuz ağ geliştirme konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

5G ağ altyapısı geliştirme anlaşmasının 6,6 milyar dolar tutarında olduğu ve Aralık 2025’e kadar süreceği belirtildi.

Açıklamada, Samsung'un çığır açan ağ teknolojileri sunmaya devam etmekten heyecan duyduğu belirtilerek, "Verizon'la ilişkimizi genişletmekten ve uzun vadeli bir stratejik anlaşmadan yararlanmaktan heyecan duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Huawei'nin ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya kalması nedeniyle Samsung’un kablosuz ağ sağlayıcıları endüstrisindeki pazar payının artabileceği belirtiliyor.