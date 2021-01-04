Samsung Galaxy S21 ne zaman tanıtılacak? Samsung Galaxy S21 özellikleri nelerdir? Heyecanlı bekleyiş başladı. Samsung, 14 Ocak tarihinde yeni telefon modellerini görücüye çıkarmaya hazırlanıyor. Samsung'un bugüne dek çıkardığı en iyi telefonlar arasında yer alıyor...
SAMSUNG FALAXY S21 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Samsung, S21 modelinde 6.2 inç ve S21 Plus modelinde 6.7 inç büyüklüğünde ekran yer verecek. Bu iki modelde de çözünürlük 2400 x 1080 olacak ve 120 Hz ekran tazeleme hızı desteklenecek. Tepe model olan S21 Ultra ise 6.8 inç büyüklüğünde 3K yani 3200 x 1440 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli ekranı ile farkını koyacak.
Tüm modellerde Samsung Exynos 2100 / Qualcomm Snapdragon 888 yonga seti kullanılacak. 8 GB RAM ve 12 GB RAM opsiyonları ile gelecek olan telefonlar kamera bölümünde de ayrışacak.
Galaxy S21 ve S21 Plus modellerinde 12 Megapiksel f/1.8 diyafram ana + 12 Megapiksel f/2.2 diyafram ultra geniş açılı lens + 64 Megapiksel f/2.0 diyafram telefoto lensli arka kamera kurulumu bulunacak. S21 Ultra modeli yine farkını ortaya koyacak. Ön yüzeyde ise 10 Megapiksellik Selfie kamerası bulunacak.
Galaxy S21 Ultra modelinde 108 Megapiksel f/1.8 diyafram ana + 12 Megapiksel f/2.2 diyafram ultra geniş açılı lens + 10 Megapiksel Telefoto lens + 10 Megapiksel Periskop lensli kurulum yer alacak. Bu modelin ön kamerası ise 40 Megapiksel çözünürlüğünde olacak.
microSD kart desteği yok
Üç farklı telefon modelinin yer alacağı Galaxy S21 ailesi pek çok yeni özellikle birlikte gelecek ve 2021'in en iddialı telefonları arasında olacak. Diğer yandan telefonlarda dikkat çeken bir eksiklik var ki bu durum kullanıcıların pek de hoşuna gitmeyecek.
Bu modeller, sızıntılarıyla tanınan Roland Quandt’ın gördüğü teknik özellik tablosuna göre microSD yuvasına sahip değil. Bu da telefonlara sonradan müdahale etme şansını ortadan kaldırıyor ve dahili depolama hafızasını artırmak isteyenler için kapılar kapanmış oluyor.
Kullanıcıların Android telefon alırken microSD kart desteğine dikkat ettiği biliniyor, ancak Samsung'un yeni telefonlarında bu hamleyi yapması oldukça şaşırtıcı.
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