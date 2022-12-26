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Haberler Teknoloji Bilişim Samsung çip üretimine hız verecek - Teknoloji Haberleri

Samsung Electronics, 2023’te en büyük tesisindeki çip üretimini, genişletmeye hazırlanıyor.

Samsung Electronics ekonomik yavaşlama tahminlerine rağmen, en büyük yarı iletken tesisi Güney Kore'nin Pyeongtaek kentindeki P3 fabrikasında gelecek yıl üretim kapasitesini artırmayı planlıyor.

Giriş: 26.12.2022 - 10:22 | Güncelleme: ABONE OL
Samsung çip üretimine hız verecek - Teknoloji Haberleri

Pandemi döneminde yaşanan, ev elektroniğinden, mobil telefonlara ve otomotive kadar birçok farklı sektörü etkileyen çip stoğu krizi ile birlikte üreticiler geniş çaplı mikroçip üretimi için kolları sıvamıştı. Son dönemde bu kısıtlar bir miktar aşılmış gözükse ve tüm üreticiler normal seviyelere dönmeye hazırlansa da Samsung çip üretimi konusunda kapasite artırımına gitmeyi planlıyor.

Güney Kore'li yayın organı Seoul Economic Daily'nin haberine göre, Samsung, Güney Kore'nin Pyeongtaek kentindeki P3 fabrikasını, DRAM bellek çipleri için 12 inçlik yassı versiyon kapasitesini artırmayı planlıyor. Bununla birlikte üretici, bu yıl üretime başlayan ve şirketin en büyük çip üretim tesisi olan P3'ü, dökümhane sözleşmeleri kapsamında yapılacak olan ek 4 nanometre çip kapasitesiyle genişletecek.

Koreli yayın bunlara ek olarak, Samsung'un P3 fabrikasına gelecek yıl en az 10 aşırı ultraviyole makinesi eklemeyi planladığını da belirtti.

Şu anda düşen talebe karşın Samsung'un yatırım planlarındaki bu ısrarı analistler, bellek yongalarında pazar payı almasına ve talep iyileştiğinde hisse fiyatını desteklemesine yardımcı olacağı şeklinde yorumluyor.

Samsung bellek işinden sorumlu başkan yardımcısı Han Jin-man, "Orijinal altyapı yatırım planlarımızın arkasında durmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Buna karşılık, bir diğer çip üreticisi olan Micron Technology Inc (MU. O) geçen hafta yaptığı açıklamada, 2023 mali yılındaki yatırımlarını 2022 mali yılındaki 12 milyar dolara kıyasla 7 milyar ila 7,5 milyar dolar arasında azaltacağını belirtmişti.

Konu ile ilgili yorum yapan Hyundai Motor Securities'in araştırma başkanı Greg Roh, "Çip endüstrisindeki gerileme, 2 numaralı ve altındaki çip şirketlerinin zorluklarını artıracak ve Samsung gibi en iyi şirketlerin pazar kontrolü üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacak" dedi.

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