Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung Electronics, 2019’dan itibaren Akıllı TV serilerinde yer alacak yeni uzaktan erişim özelliğini duyurdu. Uzaktan erişim özelliği; bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlara kablosuz bağlanma imkanı sunarak, kullanıcıların uygun programları ve uygulamaları akıllı TV’leri üzerinden kontrol edebilmesini sağlıyor.

Klavye gibi giriş cihazları de uzaktan erişim özelliği ile Samsung akıllı TV’lere bağlanabiliyor. Kullanıcılar kablo ile ayrı bir HDMI bağlantısına gerek duymadan, kendi odalarındaki bilgisayara oturma odalarındaki televizyondan erişebiliyor, böylece bağlı bir klavye ve fare kullanarak TV ekranında internette gezinebiliyor veya oyun oynayabiliyorlar.

TV EKRANINDAN BULUTA BAĞLANACAK

Uzaktan erişim sayesinde kullanıcılar, içerikleri büyük ekranda görüntülemeye ek olarak, televizyona bağlı cihazlarını klavye ve fareyle doğrudan kontrol edebiliyor.

Ayrıca, web tarayıcı tabanlı bulut ofis hizmetine de uzaktan erişim ile erişilebiliyor. Kullanıcılar bu şekilde akıllı TV’lerinden dosyalara ulaşıp, belgeler üzerinde çalışabiliyor. Samsung, kendisine ait Knox güvenlik teknolojisine de uzaktan erişim özelliğini eklediğini duyurdu.

Samsung Electronics Görsel Ekran İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hyogun Lee, “Uzaktan Erişim ile tüketiciler cihazlarına kurulu çeşitli programlara, uygulamalara ve bulut hizmetlerine televizyon ekranlarından erişebilecek” dedi.





