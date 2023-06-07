Bayram Güleryüz’ün (63) kullandığı minibüs Sinop’tan Samsun istikametine seyir halinde iken Kolay Kavşağı trafik ışıklarında, Ömer Sever (47) yönetimindeki otomobile, çarpmanın etkisiyle otomobil de aynı istikamette giden, Umut Çelik (23) idaresindeki minibüse çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Ömer Sever (47), yolcular Ahmet Can Şener (20), Cevahir Çelik (34), Ayşe Keskinkılıç (55), Hasan Bülbül (26), Asiye Basdil (32) ile Didem Taş (20) 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.